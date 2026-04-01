Память, ставшая песней

7,8 и 9 мая в Рязанском музыкальном театре состоится торжественный концерт, посвящённый Дню Победы. Приглашаем вас окунуться в атмосферу памяти, гордости и благодарности — вспомнить героические страницы истории нашей страны и отдать дань уважения тем, кто подарил нам мирное небо над головой.

В программе — песни, ставшие символами военного и послевоенного времени: от легендарных мелодий, звучавших на фронтовых концертах, до современных патриотических композиций. В исполнении талантливых артистов Рязанского музыкального театра прозвучат произведения, которые согревают сердца и помогают сохранить веру и надежду.

Вы услышите проникновенные «Журавли», задорный «Майский вальс», всеми любимую «Смуглянку», трогательную «Балладу о матери», песню «День Победы», без которой невозможно представить этот праздник.

Солисты, артисты балета, хора и оркестр подарят зрителям незабываемые эмоции. Вас ждут любимые песни военных лет и современные патриотические композиции. Пусть музыка и песни помогут нам сохранить живую связь времён и поколений.

Концерт идёт в сопровождении оркестра.