Память сердец

Хуан Пабло, талантливый ювелир, отправляется в Нью-Йорк, где собирается представить свои лучшие работы. Но прошлое не дает ему покоя. Когда-то он был влюблен в Селию, однако судьба их разлучила. И все же спустя столько лет Хуан сделает все, чтобы вновь пробудить их чувства друг к другу. Сможет ли любовь преодолеть границы времени, или она обречена исчезнуть навсегда?
- Режиссёр
- Ольга Осорио
- Актёры
- Марио Касас, Мишель Женнер, Зои Бонафонте, Жеральдина Торрес Орехуэла, Серхио Креспо, Рамон Вила, Энцо Оливер, Мартина Перес, Мария Диас
- Продолж.
- 99 мин.
- Премьера
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2025-06-12 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мелодрама