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Память сердец

Хуан Пабло, талантливый ювелир, отправляется в Нью-Йорк, где собирается представить свои лучшие работы. Но прошлое не дает ему покоя. Когда-то он был влюблен в Селию, однако судьба их разлучила. И все же спустя столько лет Хуан сделает все, чтобы вновь пробудить их чувства друг к другу. Сможет ли любовь преодолеть границы времени, или она обречена исчезнуть навсегда?

Режиссёр
Ольга Осорио
Актёры
Марио Касас, Мишель Женнер, Зои Бонафонте, Жеральдина Торрес Орехуэла, Серхио Креспо, Рамон Вила, Энцо Оливер, Мартина Перес, Мария Диас
Продолж.
99 мин.
Премьера
2025-06-12 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мелодрама

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