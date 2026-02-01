Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
513
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 063
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
598
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 256
Память о Белом генерале жива
2 марта в 12:00
Выставки

Память о Белом генерале жива

Рязанский музей путешественников

2 марта в 12:00 Рязанский музей путешественников приглашает вас на открытие выставки, посвященной легендарному полководцу, чье имя неразрывно связано с историей нашей страны и Рязанской земли.

«Память о Белом генерале жива» — это выставка из фондов Музея-усадьбы «Мемориальный комплекс М.Д. Скобелева» (с. Заборово).

Михаил Дмитриевич Скобелев — подлинно народный герой. «Ак-Паша» (Белый генерал), как называли его турки не только за белый мундир, но и за благородство и честь. Он был не просто военным гением, освободившим Балканы, но и человеком с широкой русской душой, истинным патриотом, осознававшим великую миссию России.

Его жизнь — это пример самоотверженного служения Отечеству. Всего 38 лет, но какой колоссальный след в истории!

На выставке вы сможете проследить драматичную судьбу памяти о полководце:

  • Годы славы и народной любви, когда его именем называли города и возводили памятники;
  • Годы забвения (целых 70 лет!), когда имя Белого генерала пытались стереть из истории;
  • И, наконец, современное возрождение — возвращение Скобелева в народную память.

Вы узнаете, как сегодня имя Михаила Дмитриевича возвращается на карту России: от Скобелевского бульвара в Рязани до станции метро в Москве и мемориальной доски в Санкт-Петербурге.

Особое место займет рассказ о родовом имении в селе Заборово, где в 2003 году был открыт музей, а в 2017 году воссоздан Малый дом генерала. Именно туда сегодня едут люди из разных уголков страны, чтобы поклониться великому полководцу.

Всей своей жизнью Михаил Скобелев учит нас патриотизму, чести и отваге. Это имя не должно быть забыто.

Возраст
0+