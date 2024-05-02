Прошлое не дает покоя Сильвии. На вечере выпускников она встречает Сола и обвиняет его в преступлении, совершенном против нее много лет назад. Сол страдает прогрессирующей потерей памяти и отказывается признавать вину. Постепенно противостояние двух одиноких сердец перерастает в сильное чувство.
- Режиссёр
- Мишель Франко
- Актёры
- Джессика Честейн, Питер Сарсгаард, Блейк Баумгартнер, Мерритт Уэвер, Джессика Харпер, Элси Фишер, Брук Тимбер, Джош Чарлз, Джексон Дорфманн, Алексис Рей Форленца
- Продолж.
- 103 мин.
- Премьера
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2024-05-02 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма