Прошлое не дает покоя Сильвии. На вечере выпускников она встречает Сола и обвиняет его в преступлении, совершенном против нее много лет назад. Сол страдает прогрессирующей потерей памяти и отказывается признавать вину. Постепенно противостояние двух одиноких сердец перерастает в сильное чувство.