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Память

Прошлое не дает покоя Сильвии. На вечере выпускников она встречает Сола и обвиняет его в преступлении, совершенном против нее много лет назад. Сол страдает прогрессирующей потерей памяти и отказывается признавать вину. Постепенно противостояние двух одиноких сердец перерастает в сильное чувство.

Режиссёр
Мишель Франко
Актёры
Джессика Честейн, Питер Сарсгаард, Блейк Баумгартнер, Мерритт Уэвер, Джессика Харпер, Элси Фишер, Брук Тимбер, Джош Чарлз, Джексон Дорфманн, Алексис Рей Форленца
Продолж.
103 мин.
Премьера
2024-05-02 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма

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