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«Оживающие» полотна Ван Гога
16 ноября в 10:00
Выставки

«Оживающие» полотна Ван Гога

Марко Молл

Впервые в Рязани 16 ноября открывается знаменитая мультимедийная выставка «оживающих» полотен Ван Гога в ТРЦ Марко Молл. Это современная выставка в темном помещении с огромными «ожившими» проекциями, с программой диктора призвана рассказать о трагической жизни и творчестве замечательного художника. Выставка совершенно нового формата: зрители окажутся окруженными огромными 3-7 метровыми полотнами ВАН ГОГА, оживающими прямо на глазах. Выставка создана с применением современных проекционных технологий, анимации, где сотни изображений, будут показаны на огромных экранах в сопровождении произведений классической музыки.

Огромные яркие изображения, расположенные на стенах, перенесут зрителей в творческую реку эпохи, привлекая внимание зрителей к важнейшим деталям картин, их неповторимому стилю, колориту и живописной технике. Посетители смогут находиться на выставке неограниченное количество времени, так как выставка проходит циклично. Для удобства посетителей зал оборудован множеством мягких удобных сидений, на выставке можно стоять или сидеть, перемещаться по залу в поисках нового угла просмотра знаменитых полотен, и, конечно, фотографироваться и снимать видео. В нашем Арт пространстве вы сможете принять участие в мастер-классах по живописи, читать, дискутировать, и просто отдыхать душой.

Мы приглашаем взрослых и детей окунуться в яркий, разнообразный и прекрасный мир ВАН ГОГА.

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