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Отверженные

Жан Вальжан, когда-то осужденный за кражу буханки хлеба, сбегает с каторги. Изо всех сил он старается стать достойным человеком, хоть это и трудно в мире, где царят несправедливость и месть. Однажды он добивается почти всего, о чем мог мечтать: получает должность мэра и обретает семью, взяв на воспитание Козетту — дочку погибшей бродяжки. Но спокойно жить и заботиться о девочке ему не дает инспектор Жавер, который недоволен таким поворотом судьбы своего бывшего заключенного и мечтает засадить его в тюрьму навечно.

Страна
Франция
Режиссёр
Фред Кавайе
Актёры
Венсан Линдон, Тахар Рахим, Ноэми Мерлан, Камилла Коттен, Бенжамен Лаверн, Мари Коломб, Меган Нортем, Василий Шнейдер, Соня Жубер, Джорджа Синичорни, Агустин Бруццоне, Венсан Коломб, Фредерик Пьерро
Продолж.
173 мин.
Премьера
4 ноября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Исторический, Драма

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