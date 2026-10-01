Отверженные

Жан Вальжан, когда-то осужденный за кражу буханки хлеба, сбегает с каторги. Изо всех сил он старается стать достойным человеком, хоть это и трудно в мире, где царят несправедливость и месть. Однажды он добивается почти всего, о чем мог мечтать: получает должность мэра и обретает семью, взяв на воспитание Козетту — дочку погибшей бродяжки. Но спокойно жить и заботиться о девочке ему не дает инспектор Жавер, который недоволен таким поворотом судьбы своего бывшего заключенного и мечтает засадить его в тюрьму навечно.
- Страна
- Франция
- Режиссёр
- Фред Кавайе
- Актёры
- Венсан Линдон, Тахар Рахим, Ноэми Мерлан, Камилла Коттен, Бенжамен Лаверн, Мари Коломб, Меган Нортем, Василий Шнейдер, Соня Жубер, Джорджа Синичорни, Агустин Бруццоне, Венсан Коломб, Фредерик Пьерро
- Продолж.
- 173 мин.
- Премьера
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4 ноября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Исторический, Драма