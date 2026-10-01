Отверженные

Жан Вальжан, когда-то осужденный за кражу буханки хлеба, сбегает с каторги. Изо всех сил он старается стать достойным человеком, хоть это и трудно в мире, где царят несправедливость и месть. Однажды он добивается почти всего, о чем мог мечтать: получает должность мэра и обретает семью, взяв на воспитание Козетту — дочку погибшей бродяжки. Но спокойно жить и заботиться о девочке ему не дает инспектор Жавер, который недоволен таким поворотом судьбы своего бывшего заключенного и мечтает засадить его в тюрьму навечно.