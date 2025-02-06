Отравленная любовь

Лукас и Эдит видятся впервые за десять лет — на кладбище, где похоронен их единственный ребенок Джейкоб. Его тело нужно эксгумировать, потому что в землю просочились токсины. Они ждут встречи со смотрителем кладбища, который так и не появляется. В жизни каждого из них произошло многое. Лукас снова женился, его новая жена беременна, а сам он пишет книгу о потере сына. Эдит так и не смогла оправиться после потери ребенка, хотя и делала все возможное, чтобы воспрять духом.