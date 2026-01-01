Отпуск по семейным обстоятельствам

Крис и Антуан давно развелись и мечтают об отпуске подальше друг от друга. Но обстоятельства заставляют их провести совместное лето у моря вместе с сыном Мило. Им предстоит вспомнить старую любовь, пережить новые недоразумения — и, возможно, начать все с чистого листа.
- Режиссёр
- Эмманюэль Пулен-Арно
- Актёры
- Одри Флеро, Дани Бун, Эван Бурдель, Николя Марье, Амалия Бласко, Камиль Солаль, Тома Ванденберг, Давид Айяла, Рита Бенманнана, Адриен Кас, Наджим Зегуди
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
-
29 января 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма-комедия