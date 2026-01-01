Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 29
-3°
Птн, 30
-11°
Сбт, 31
-14°
ЦБ USD 76.03 -0.24 30/01
ЦБ EUR 90.98 -0.32 30/01
Нал. USD 76.00 / 76.50 29/01 18:20
Нал. EUR 90.70 / 91.60 29/01 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
5 часов назад
367
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 738
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 993
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 436
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Отпуск по семейным обстоятельствам

Крис и Антуан давно развелись и мечтают об отпуске подальше друг от друга. Но обстоятельства заставляют их провести совместное лето у моря вместе с сыном Мило. Им предстоит вспомнить старую любовь, пережить новые недоразумения — и, возможно, начать все с чистого листа.

Режиссёр
Эмманюэль Пулен-Арно
Актёры
Одри Флеро, Дани Бун, Эван Бурдель, Николя Марье, Амалия Бласко, Камиль Солаль, Тома Ванденберг, Давид Айяла, Рита Бенманнана, Адриен Кас, Наджим Зегуди
Продолж.
91 мин.
Премьера
29 января 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма-комедия

Еще в кино

Кино
Золотой дубль
Кино
Отпуск по семейным обстоятельствам