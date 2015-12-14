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Открытые соревнования по автомобильному кроссу «Новогодний Кубок»
14 декабря в 11:00
Спорт

Открытые соревнования по автомобильному кроссу «Новогодний Кубок»

Трасса «Семеновская»

Под Рязанью на трассе «Семеновская» 14 и 15 декабря пройдут открытые соревнования по автомобильному кроссу «Новогодний Кубок». Традиционно в этих состязаниях принимают участие не только рязанцы, но и спортсмены из других регионов страны.

Старты пройдут в шести классах спортивных автомобилей: легковых «Д2-классика», «Д2Н» и «Супер 1600», полноприводных «Т1-2500» и грузовиках «Т4-1» («ГАЗ-51, «ГАЗ-52», «ГАЗель») и «Т4-3» («ГАЗ-53» и «ЗИЛ-130»).

Расписание:

14 декабря

  • 11.00-16.00 — тренировочные и отборочные заезды

15 декабря

  • 10.30 — торжественное открытие соревнований
  • 11.00-15.30 — отборочные и финальные заезды
  • 16.00 — церемония награждения победителей и призёров.

Возраст
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