Под Рязанью на трассе «Семеновская» 14 и 15 декабря пройдут открытые соревнования по автомобильному кроссу «Новогодний Кубок». Традиционно в этих состязаниях принимают участие не только рязанцы, но и спортсмены из других регионов страны.

Старты пройдут в шести классах спортивных автомобилей: легковых «Д2-классика», «Д2Н» и «Супер 1600», полноприводных «Т1-2500» и грузовиках «Т4-1» («ГАЗ-51, «ГАЗ-52», «ГАЗель») и «Т4-3» («ГАЗ-53» и «ЗИЛ-130»).

Расписание:

14 декабря

11.00-16.00 — тренировочные и отборочные заезды

15 декабря