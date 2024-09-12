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Открытое море: Игра на выживание

Кая и ее лучшая подруга Тесса знакомятся с двумя экстремалами и соглашаются отправиться с ними в небольшое путешествие на гидроциклах, но их отдых внезапно оборачивается трагедией. Молодые люди оказываются в открытом море без какой-либо надежды на спасение. По счастливой, как им поначалу казалось, случайности их замечает капитан старого рыбацкого судна. Решив, что самое страшное уже позади, они даже не догадываются, в какую опасную игру им предстоит сыграть.

Режиссёр
Фил Волкен
Актёры
Изабель Гравитт, Александр Рейт, Дин Кэмерон, Гарретт Уэринг, Дженнея Уолтон, Коа Том, Брайан Силверман, Аль Берк, Феникс Волкен, Одриана Волкен
Продолж.
88 мин.
Премьера
2024-09-12 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Криминал

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