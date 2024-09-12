Открытое море: Игра на выживание

Кая и ее лучшая подруга Тесса знакомятся с двумя экстремалами и соглашаются отправиться с ними в небольшое путешествие на гидроциклах, но их отдых внезапно оборачивается трагедией. Молодые люди оказываются в открытом море без какой-либо надежды на спасение. По счастливой, как им поначалу казалось, случайности их замечает капитан старого рыбацкого судна. Решив, что самое страшное уже позади, они даже не догадываются, в какую опасную игру им предстоит сыграть.
- Режиссёр
- Фил Волкен
- Актёры
- Изабель Гравитт, Александр Рейт, Дин Кэмерон, Гарретт Уэринг, Дженнея Уолтон, Коа Том, Брайан Силверман, Аль Берк, Феникс Волкен, Одриана Волкен
- Продолж.
- 88 мин.
- Премьера
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2024-09-12 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Криминал