Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 07
Вск, 08
Пнд, 09
ЦБ USD 82.14 0.35 07/11
ЦБ EUR 92.19 0.03 07/11
Нал. USD 82.89 / 82.80 07/11 08:03
Нал. EUR 93.16 / 94.05 07/11 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Что изменится в Дядьково к 2029 году: дороги, мост-дублёр и новый жило...
Разбираемся, как район с собственной инфраструктурой, п...
5 ноября 12:01
979
«Прайм-Стоматология» — в топ-10 клиник региона по премии ПроДокторов 2...
Сеть стоматологических клиник «Прайм-Стоматология» в Ря...
5 ноября 11:25
541
EVOLUTE объявляет старт производства по полному циклу и цену нового эл...
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России¹, объявляе...
15 октября 14:10
5 549
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России: рекорд продаж в сентябре...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1 в России — подводи...
8 октября 10:55
16 250
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Отдам бывшего в хорошие руки
14 февраля 2027 в 19:00
Театр

Отдам бывшего в хорошие руки

МКЦ

История началась с того, что «Районный супермен» Игорь случайно спасает отчаявшуюся девушку Катю от опрометчивого поступка. И после этого у них завязывается романтическая дружба. В ходе общения, в гостях у Игоря, дедукция Кати приводит ее к мысли, что он - маньяк! Пока хозяин квартиры отвлекся, девушка уже было захотела сбежать, но как назло, вставив ключ в замОк, случайно сломала его! Но вскоре, в дом заявляется бывшая супруга Игоря – Мари… Сюжет развивается очень непредсказуемо и комично, зрителей ждет вечер прекрасного легкого юмора и отличного настроения! Актерский состав: Юлия Михалкова/Юлия Такшина/Анастасия Денисова Мария Кравченко/Татьяна Морозова/Екатерина Иванова/Алена Савастова Роман Богданов/Максим Киселев/Андрей Носков/Иван Зайцев/Роман Юнусов/Илья Алексеев *в составе возможны изменения, указан полный состав с заменами

Режиссёр
Михаил Церишенко
Актёры
Юлия Михалкова, Юлия Такшина, Мария Кравченко, Татьяна Морозова, Екатерина Иванова, Максим Киселев, Андрей Носков, Иван Зайцев, Роман Юнусов, Анастасия Денисова, Роман Богданов, Илья Алексеев, Алена Савастова, В составе возможны изменения, указан полный состав с заменами: Юлия Михалкова/Юлия Такшина/Анастасия Денисова, Мария Кравченко/Татьяна Морозова/Екатерина Иванова/Алена Савастова, Роман Богданов/Максим Киселев/Андрей Носков/Иван Зайцев/Роман Юнусов/Илья Алексеев
Возраст
16+
Жанры
Комедия