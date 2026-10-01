Отдам бывшего в хорошие руки

История началась с того, что «Районный супермен» Игорь случайно спасает отчаявшуюся девушку Катю от опрометчивого поступка. И после этого у них завязывается романтическая дружба. В ходе общения, в гостях у Игоря, дедукция Кати приводит ее к мысли, что он - маньяк! Пока хозяин квартиры отвлекся, девушка уже было захотела сбежать, но как назло, вставив ключ в замОк, случайно сломала его! Но вскоре, в дом заявляется бывшая супруга Игоря – Мари… Сюжет развивается очень непредсказуемо и комично, зрителей ждет вечер прекрасного легкого юмора и отличного настроения! Актерский состав: Юлия Михалкова/Юлия Такшина/Анастасия Денисова Мария Кравченко/Татьяна Морозова/Екатерина Иванова/Алена Савастова Роман Богданов/Максим Киселев/Андрей Носков/Иван Зайцев/Роман Юнусов/Илья Алексеев *в составе возможны изменения, указан полный состав с заменами