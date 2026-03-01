Отчетная выставка Рязанской организации Союза фотохудожников России

26 марта в 16:00 в «Фотодоме им. Е.Н. Каширина» состоится открытие Отчетной выставки Рязанской организации Союза фотохудожников России. Экспозиция приурочена к знаменательной дате — 35-летию со дня основания творческого объединения.

Юбилей — это всегда повод подвести итоги, и для участников Союза отчетная выставка является главным событием года, своеобразным творческим экзаменом. По сложившейся традиции художественный совет под председательством Татьяны Исаенко тщательно отбирает работы, чтобы представить зрителю полную картину жизни коллектива. Организаторы подчеркивают, что творчество невозможно загнать в жесткие рамки плана, поэтому каждая такая выставка становится уникальным срезом вдохновения, поисков и размышлений авторов.