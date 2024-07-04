Отчаянные наследники

Богатое каталонское семейство Гайардо съезжается в родовое поместье на похороны преданной няни. Отказавшись исполнить ее завещание, они получают секретные письма, каждое из которых не только раскрывает неприглядную правду об избалованных аристократах, но и приведет к череде забавных событий и непристойных разоблачений.