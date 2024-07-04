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Отчаянные наследники

Богатое каталонское семейство Гайардо съезжается в родовое поместье на похороны преданной няни. Отказавшись исполнить ее завещание, они получают секретные письма, каждое из которых не только раскрывает неприглядную правду об избалованных аристократах, но и приведет к череде забавных событий и непристойных разоблачений.

Режиссёр
Хуана Масиас
Актёры
Инма Куэста, Диего Мартин, Сара Саламо, Альфонсо Бассаве, Пере Понсе, Бетси Турнес, Иван Ренедо, Гонсало де Кастро, Исабель Ордас, Луиса Гаваса, Пеп Сайс
Продолж.
97 мин.
Премьера
2024-07-04 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Мистика, Комедия

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