Отчаянные наследники

Богатое каталонское семейство Гайардо съезжается в родовое поместье на похороны преданной няни. Отказавшись исполнить ее завещание, они получают секретные письма, каждое из которых не только раскрывает неприглядную правду об избалованных аристократах, но и приведет к череде забавных событий и непристойных разоблачений.
- Режиссёр
- Хуана Масиас
- Актёры
- Инма Куэста, Диего Мартин, Сара Саламо, Альфонсо Бассаве, Пере Понсе, Бетси Турнес, Иван Ренедо, Гонсало де Кастро, Исабель Ордас, Луиса Гаваса, Пеп Сайс
- Продолж.
- 97 мин.
- Премьера
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2024-07-04 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Мистика, Комедия