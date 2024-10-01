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Отава Ё
23 ноября в 15:00
Концерты

Отава Ё

Рязанский областной научно-методический центр народного творчества

23 ноября (суббота) на сцене центра народного творчества выступит фолк-группа Отава Ё.

Исполнители песен в нашумевшем фильме «По щучьему веленью» представят новый альбом «Правильно и внятно».

Будет все как мы любим:

  • русская и европейская фолк-музыка в доступном для уха городского жителя виде,
  • танцы,
  • любимые хиты и новые песни,
  • необычные инструменты — волынка, скрипка, жалейка, гусли, а также хоровое пение и много общения с залом.

По традиции музыканты выступят полным составом и подарят сразу два концерта — дневной «детский» и вечерний «взрослый».

Возраст
12+