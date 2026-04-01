30 мая в Камерном зале Рязанская филармония состоится концерт «От Вивальди до Пьяцоллы"На сцене выступит Рязанский камерный оркестр под управлением заслуженного работника культуры России Сергея Проскурина.

Программа объединит произведения разных эпох и музыкальных направлений от барочной классики до музыки XX века.

Музыканты предлагают проследить, как менялось музыкальное осмысление «времён года» на протяжении столетий: от гармоничной и камерной интонации европейской классики до более экспрессивных и ритмически насыщенных произведений современности. В программе соединятся музыка Антонио Вивальди, Астора Пьяццоллы и других авторов.

В концерте также примут участие приглашённые солисты.