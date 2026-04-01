От ученика к мастеру: 80 лет традиций. Детская художественная школа № 1

8 мая в 16:00 в Выставочном зале Рязанского художественного музея им. И. П. Пожалостина состоится открытие выставки, посвящённой юбилею старейшей художественной школы в Рязанской области.

Детскую школу при художественном училище основали в 1946 году, сразу после Великой Отечественной войны. В этом решении отразилось стремление общества к мирному созиданию и скорейшему возрождению через искусство. За 80 лет школа прошла путь от небольшой инициативы на 25 учеников с 2 преподавателями в штате до самодостаточного и авторитетного учебного заведения с богатой историей и выдающимся педагогическим составом.

На выставке «От ученика к мастеру: 80 лет традиций» под кураторством педагога-художника школы Екатерины Трубниковой будут представлены работы 60 художников, которые учились или преподавали в учебном заведении в разные годы. Разнообразие видов искусства соответствует важным для школы направлениям: в экспозицию вошли живопись, графика, скульптура, керамика, вышивка и кружево, ювелирные изделия.

Многие выдающиеся мастера начинали свой творческий путь именно в художественной школе № 1. В разное время здесь учились заслуженные художники РФ Власов И. Г., Лысенина Р. А., Шелковенко М. К., члены Союза художников России Грушо-Новицкий В. Л., Акиндинов А. П., Блинова Н. М., Гольцева Ю. А., Черникова Т. А., Штырёва Н. А., Потапов А. О., Половинкина Я. И. Среди преподавателей школы также немало членов СХ: Костев Л. А., Сметанина Г. А., Хохлова Г. Е., Оконечников А. Ю, Пресняков М. А., Кобзева Н. Е., Романова С. С., Михайлова Е. В. Значительный вклад в развитие школы вносят также члены Творческого союза художников России: Марьяшина Е. Н., Марьяшин А. Н., Меркушкина Е. А.

Особое место в экспозиции занимает мемориальная часть. На выставке можно увидеть документы и фотографии о жизни школы, работы, созданные нынешними мастерами в годы их обучения. Наряду с современниками, на выставке представлены работы ушедших художников — выдающихся педагогов и учеников разных лет: Николаева В. И., Гнатковой З. Г., Покатилова В. Д., Ковригина С. И., Каширина Е. Н., Преснякова А.С.

Создатели выставки уделили внимание и директорам школы, благодаря которым удалось сохранить преемственность поколений и уникальные традиции академического образования. Зрители познакомятся с живописными работами первого директора школы Сырова А. В., с живопьсью Кузьмичёвой Р. Ф., Пресняковой Л. Ф.

«Эта выставка — мост между прошлым и будущим, между первыми детскими штрихами и профессиональным мастерством, демонстрирующим, как искусство способно менять судьбы, вдохновлять и объединять людей», — отмечает куратор выставки Екатерина Трубникова.