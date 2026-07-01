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От Школы Сидлина к Храмовой Стене
17 июля в 16:00
Выставки

От Школы Сидлина к Храмовой Стене

Выставочный зал

17 июля в 16:00 в Выставочном зале Рязанского художественного музея им. И.П. Пожалостина открывается выставка петербургских художников «От Школы Сидлина к Храмовой Стене».

В 1976 году в Ленинграде при ДК им. В. А. Шелгунова художником и педагогом Юрием Алексеевичем Нашивочниковым (1922-2022) была организована изостудия «Любительское объединение „Художник“». Это была экспериментально-художественная мастерская с учебно-педагогической и научно-исследовательской деятельностью, в которой проходило обучение скульптуре, рисунку, живописи в их одновременной взаимосвязи и зарождалась новая пластическая система. Как школа «Храмовая Стена» окончательно сформировалась в 1992-м — в год первой выставки работ ее воспитанников в галерее «Федор» (г. Сестрорецк).

Идейную платформу «Храмовой Стены» составили традиции «Школы Сидлина» — художественной и педагогической системы, разработанной Осипом Абрамовичем Сидлиным (1909-1972) на основе пластических идей искусства авангарда начала ХХ века. С 1936 по 1972 гг. Юрий Нашивочников был учеником Осипа Сидлина в изостудии ДК им. В. П. Капранова. Вторым учителем, оказавшем влияние на Юрия Алексеевича и, впоследствии, на его школу, был советский классик, скульптор Александр Терентьевич Матвеев (1878-1960), у которого он обучался в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина с 1945 по 1951 гг.

Концепция школы «Храмовая Стена» заключается в том, чтобы с помощью выразительных художественных средств довести любой, в том числе абстрактный мотив, до уровня храмовой росписи. Для этого художники используют разные приемы: светлую гамму красок, незагруженность холста, на котором остаются значительные площади белого грунта, часто подчеркнуто плоскостное изображение. «Храмовая Стена» стремится к обобщению, символам, к воплощению общечеловеческих образов и духовных состояний. Монументальная живопись школы может существовать не только на реальной, но и на метафизической стене, т. е. в форме станковой картины. Несмотря на концептуально заданное направление и общую стилевую линию, каждый из художников сохраняет свою индивидуальность и круг личных тем.

На выставке представлены три поколения авторов. В экспозицию вошли произведения художников «Школы Сидлина» Юрия Нашивочникова, Игоря Иванова, Анатолия Басина, Владимира Егорова, Евгения Горюнова, Сергея Сиверцева, Василия Юзько из собраний Александра Андрущенко, Александра и Александры Большаковых, Владимира Гарде. Ко второму поколению относятся ученики Юрия Нашивочникова: Владимир Устинский, Дмитрий Маркуль, Владимир Гарде, Михаил Клеваний. Из их студий («4 этаж» Дмитрия Маркуля и Владимира Устинского и «К2.С2» Владимира Гарде) сохраняющих и продолжающих традиции школы, вышло третье поколение мастеров, что можно видеть в работах Виктории Бычек, Николая Дзюбы, Наталии Дар, Елены Соловьевой, Александры Дарасун, Инны Смирновой, Светланы Останиной, Ульяны Львовой, Анны Шумковой, Семёна Захаренкова, Софии Новиковой. Всего в экспозиции около сотни живописных произведений и скульптуры из гипса и известняка.

Возраст
12+