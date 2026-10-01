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От марша до джаза
10 декабря в 14:40
Концерты

От марша до джаза

ДК «Приокский»

Эстрадно-духовой оркестр Дворца культуры «Приокский» (главный дирижер Максим Бабий) приглашает в «музыкальное путешествие» от Марша, Вальса и Рок-н-ролла до Рока, Эстрады и Джаза. Зрители смогут познакомиться с лучшими образцами духовой и эстрадно-джазовой музыки зарубежных и отечественных композиторов. В программе прозвучат произведения следующих авторов: Г. Гладков, А. Петров, Т. Хренников, М. Блантер, Н. Римский-Корсаков. Под девизом «Музыка, объединяющая мир» оркестр представит произведения зарубежных авторов: А. Джойс, Г. Манчини, Д. Гарланд, М. Джексон, Дж. Джексон, Ж. Косма. Свое музыкальное мастерство артисты оркестра покажут как сольно, так и в составе ансамбля. Приятным дополнением станут вокальные номера от Юрия Баранова. Отдельный блок концерта будет посвящен 100-летию российского джаза. Темы русских песен предстанут в интересных джазовых обработках О. Лундстрема и К. Бейси.

Возраст
6+
Жанры
Джаз, Эстрада