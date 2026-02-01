28 февраля в 16:00 в Выставочном зале Рязанского художественного музея им. И.П. Пожалостина открывается выставка художника и куратора Леонида Агальцова «От лица летящей птицы/ Концерт № 24».

Персональные выставки рязанского художника и куратора Леонида Агальцова — а их уже более десяти прошло не только в Рязани, но и в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге — это часто интеллектуальная игра с бытовыми темами, возведенными в ранг вечных (серии «Пустая комната/Кухня»), и вечными темами, символически низведенными до бытового — и не только — опредмечивания. Игра, выраженная в графических, технически отточенных сериях, не допускающих случайных, невыверенных линий и пятен. «Надо понимать, что здесь речь идет скорее не о самих предметах, но об их тенях, смутных отголосках или отпечатках, сохраняемых в памяти прикрытых в полудреме глаз. При этом лаконичный композиционный строй работ Агальцова, как ни странно, вызывает ассоциации более с портретом, нежели с натюрмортом», — пишет доктор искусствоведения Дмитрий Северюхин.

Основой экспозиции в Выставочном зале стали две серии 2025 года: «О. Каравайчук / Концерт № 24» по мотивам импровизации композитора Олега Каравайчука в музее Исаака Бродского и «Ignavi», отсылающая к дантовскому чистилищу, где находятся души, потратившие свою жизнь впустую (собственно, ignavi), не отличившиеся во зле или добре, не имеющие ни собственных идей, ни мнений. Первая серия почти живописна, выполнена в цвете, что подчеркивает новый этап в творчестве художника, чьи произведения отличались до этого особой монохромностью или, скорее, нарочитой скудостью цвета, заставляя зрителя пристальнее вглядываться в небелый цвет бумаги, в почти неуловимые тональные переходы в рамках одного штриха-жеста.

Вторая, в техниках монотипии и сухой иглы, более графична. Дополнением к ней служит серия эскизов. В состав первой персональной выставки молодого автора в Рязанском художественном музее войдут также две серии — «Процесс отсутствия портрета» и «Надломленный автопортрет/Оммаж Эль Греко», созданные, как и остальные произведения, с применением типографской краски и графита.

Леонид Агальцов родился в Рязани в 2001 году. В 2017—2020 годах учился в Рязанском художественном училище имени Г. К. Вагнера. С 2019 года — педагог специальных дисциплин классического и современного сектора изобразительного искусства в частных и государственных студиях. В 2024 году вёл курс проектной деятельности в области современного искусства в Рязанском художественном училище. С 2020 года — сотрудник «Фотодома» им. Е. Н. Каширина. Является куратором и организатором около ста крупных и средних персональных и групповых выставок рязанских, питерских и нижегородских художников, а также лекций и образовательных мероприятий.