От классики до современности

Мероприятие состоится 25 июня в 18:00 в Семейной гостиной Дворца культуры и искусства и будет приурочено ко Дню молодежи.
В программе — хоровые произведения разных стилей: классика, народные обработки и неожиданные версии популярных мелодий. Ансамбль также поёт русскую рок- и поп-музыку, демонстрируя выразительные возможности хора. Вокальные аранжировки раскрывают рок-хиты с новой стороны, а классическое звучание голосов глубже вовлекает слушателя в суть каждой песни.
Художественный руководитель ансамбля — Илья Патрикеев, хормейстер — Алёна Коробкова.
- Возраст
- 12+