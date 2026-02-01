Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
2 часа назад
121
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
914
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
495
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
997
Остров женского счастья
7 марта в 18:00
Концерты

Остров женского счастья

Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии

Милые дамы, добро пожаловать на наш «Остров женского счастья»! В канун Международного женского дня мы приготовили для вас музыкальный коктейль, в котором есть всё: от нежных признаний в хитах «Единственная моя» и «Очарована, околдована» до девичьего драйва под звуки «Седьмого лепестка» и «Музыка нас связала». Мы будем кружиться в ритме страстного «Либертанго», вспоминать «Вишню белоснежную» и подпевать любимым строчкам «Знаешь ли ты». Этот вечер — ваш законный повод забыть о заботах, почувствовать себя настоящей королевой и просто насладиться моментом, когда каждый аккорд звучит только для вас. Обещаем: будет душевно, ярко и очень музыкально!

Вокально-инструментальный ансамбль «Сново-Здорово»

Александр Васин, первый баян

Сергей Сазонов, второй баян

Алексей Моргунов, электрогитара

Андрей Кулигин, ритм-гитара

Данил Слынько, бас

Александр Романченко, туба

Павел Маслов, ударные

Солисты Александр Слегонкин, Татьяна Тураева, Екатерина Епифанова

Ведущий Евгений Кондрашов

6+