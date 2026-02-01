Милые дамы, добро пожаловать на наш «Остров женского счастья»! В канун Международного женского дня мы приготовили для вас музыкальный коктейль, в котором есть всё: от нежных признаний в хитах «Единственная моя» и «Очарована, околдована» до девичьего драйва под звуки «Седьмого лепестка» и «Музыка нас связала». Мы будем кружиться в ритме страстного «Либертанго», вспоминать «Вишню белоснежную» и подпевать любимым строчкам «Знаешь ли ты». Этот вечер — ваш законный повод забыть о заботах, почувствовать себя настоящей королевой и просто насладиться моментом, когда каждый аккорд звучит только для вас. Обещаем: будет душевно, ярко и очень музыкально!

Вокально-инструментальный ансамбль «Сново-Здорово»

Александр Васин, первый баян

Сергей Сазонов, второй баян

Алексей Моргунов, электрогитара

Андрей Кулигин, ритм-гитара

Данил Слынько, бас

Александр Романченко, туба

Павел Маслов, ударные

Солисты Александр Слегонкин, Татьяна Тураева, Екатерина Епифанова

Ведущий Евгений Кондрашов