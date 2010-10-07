Остров забвения. Харука и волшебное зеркало

Ваша любимая плюшевая кукла. Первый самолетик-конструктор, собранный без помощи взрослых. Книжка с картинками, зачитанная до дыр. Сияющий камешек, подобранный на прогулке. Куда пропали ваши детские сокровища, когда вы выросли? Харука — обычная японская старшеклассница. Как-то раз Харука замечает во дворе перед часовней странное создание, похожее на лису, которое несет игрушечный самолетик. Погнавшись за забавным монстриком, девочка оказывается на Острове забвения, в странном мире, построенном из забытых вещей. Там Харука сталкивается с воспоминаниями детства и навлекает на себя гнев Барона, правителя Острова. Чем больше времени девочка проводит в ином мире, тем быстрее и непредсказуемее развиваются события.