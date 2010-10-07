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Остров забвения. Харука и волшебное зеркало

Ваша любимая плюшевая кукла. Первый самолетик-конструктор, собранный без помощи взрослых. Книжка с картинками, зачитанная до дыр. Сияющий камешек, подобранный на прогулке. Куда пропали ваши детские сокровища, когда вы выросли? Харука — обычная японская старшеклассница. Как-то раз Харука замечает во дворе перед часовней странное создание, похожее на лису, которое несет игрушечный самолетик. Погнавшись за забавным монстриком, девочка оказывается на Острове забвения, в странном мире, построенном из забытых вещей. Там Харука сталкивается с воспоминаниями детства и навлекает на себя гнев Барона, правителя Острова. Чем больше времени девочка проводит в ином мире, тем быстрее и непредсказуемее развиваются события.

Страна
Япония
Режиссёр
Синсукэ Сато
Продолж.
98 мин.
Премьера
2010-10-07 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Аниме

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