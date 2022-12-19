Остров бессмертных

Мэр островной деревушки обнаруживает у берегов разбитую лодку с младенцем. Его жена недавно потеряла ребенка, и они забирают девочку себе. Впоследствии выясняется, что Айла наделена особыми способностями. Все жители пользуются ее целительным даром, пока она внезапно не теряет его. Завязывается спор, сохранить ли тайну Айлы или показать ее врачу на материке. Близкие люди пытаются уберечь девочку, и в некогда мирной общине начинают назревать волнения.