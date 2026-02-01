На отдаленном северном острове в котельной при монастыре трудится отец Анатолий — во время Второй мировой войны он под угрозой смерти предал своего товарища Тихона, за что всю оставшуюся жизнь ищет прощения. Анатолий по-своему помогает прихожанам и служителям монастыря, но не находит покоя, пока однажды не получает шанс на искупление.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Павел Лунгин
- Актёры
- Юрий Кузнецов, Виктория Исакова, Дмитрий Дюжев, Виктор Сухоруков, Нина Усатова, Петр Мамонов, Яна Есипович, Ольга Демидова, Тимофей Трибунцев, Алексей Зеленский, Сергей Бурунов
- Продолж.
- 112 мин.
- Премьера
-
23 ноября 2006 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма