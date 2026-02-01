Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
409
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
980
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
554
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 168
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Кино

Остров

На отдаленном северном острове в котельной при монастыре трудится отец Анатолий — во время Второй мировой войны он под угрозой смерти предал своего товарища Тихона, за что всю оставшуюся жизнь ищет прощения. Анатолий по-своему помогает прихожанам и служителям монастыря, но не находит покоя, пока однажды не получает шанс на искупление.

Страна
Россия
Режиссёр
Павел Лунгин
Актёры
Юрий Кузнецов, Виктория Исакова, Дмитрий Дюжев, Виктор Сухоруков, Нина Усатова, Петр Мамонов, Яна Есипович, Ольга Демидова, Тимофей Трибунцев, Алексей Зеленский, Сергей Бурунов
Продолж.
112 мин.
Премьера
23 ноября 2006 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма

