Оставь это ветру

Она — целеустремленная бизнесвумен, не имеющая равных. Он — беззаботный серфер, живущий сегодняшним днем. На первый взгляд, у них нет ничего общего, но судьба сталкивает их в совете директоров одной и той же компании. Смогут ли полные противоположности разглядеть друг в друге родственные души?