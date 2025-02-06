Оставь это ветру

Она — целеустремленная бизнесвумен, не имеющая равных. Он — беззаботный серфер, живущий сегодняшним днем. На первый взгляд, у них нет ничего общего, но судьба сталкивает их в совете директоров одной и той же компании. Смогут ли полные противоположности разглядеть друг в друге родственные души?
- Режиссёр
- Энгин Эрден
- Актёры
- Ханде Эрчел, Барыш Ардуч, Барыш Айтач, Олимпия Ахенк, Гезде Мутлуэр, Серхат Налбантоглу, Ахмет Сарачолу, Шебнем Сенмез, Тугрул Тюлек
- Продолж.
- 96 мин.
- Премьера
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2025-02-06 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Мелодрама