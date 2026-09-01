Особый пациент

Блестящий пластический хирург берется за самый сложный случай в своей карьере — восстановить лицо обезображенному старшине. Помогая пациенту обрести надежду на будущее, врач неожиданно сталкивается с собственной семейной тайной, и все эти обстоятельства переворачивают его жизнь, заставляя кардинально по-другому взглянуть на свое прошлое и такие понятия, как добро и справедливость. Судьбы хирурга и его пациента оказываются неразрывно переплетены, а выпавшие на их долю испытания ставят каждого перед нелегким выбором между долгом, любовью и правом начать все заново.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Вячеслав Рогожкин
- Актёры
- Владислав Абашин, Ольга Смирнова, Анастасия Микульчина, Милана Ломия, Артем Волобуев, Сергей Горобченко, Алексей Колган, Анна Большова, Алексей Ошурков, Александр Андриенко, Анастасия Дюкова, Алексей Шевченков, Антон Астапов, Мария Лисецкая, Вадим Руденко, Оксана Симонова, Николай Алипа
- Продолж.
- 100 мин.
- Премьера
-
1 октября 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Триллер, Драма