Особенности национальной больницы

Молодой немец Вернер Мюллер оказывается волонтером в неврологическом отделении обычной петербургской больницы. Иностранца, охваченного порывом помогать всем больным и нуждающимся, ждет долгий и насыщенный день. То и дело попадая в комические ситуации и пробираясь через недоразумения, волонтер открывает для себя все грани русского национального характера.