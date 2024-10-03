Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 01
23°
Срд, 02
22°
Чтв, 03
23°
ЦБ USD 93.22 0.51 01/10
ЦБ EUR 104.17 0.7 01/10
Нал. USD 92.35 / 92.68 01/10 14:00
Нал. EUR 102.47 / 103.20 01/10 14:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
18 839
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
8 723
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
11 171
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
13 119
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Особенности национальной больницы
Кино

Особенности национальной больницы

Молодой немец Вернер Мюллер оказывается волонтером в неврологическом отделении обычной петербургской больницы. Иностранца, охваченного порывом помогать всем больным и нуждающимся, ждет долгий и насыщенный день. То и дело попадая в комические ситуации и пробираясь через недоразумения, волонтер открывает для себя все грани русского национального характера.

Режиссёр
Станислав Светлов
Актёры
Карл Филлип Бенцшавель, Виктория Исакова, Мария Лукьянова, Алексей Розин, Василий Кортуков, Ольга Смирнова, Виктор Бычков, Аркадий Укупник, Анна Алексахина, Олег Гаркуша, Юрий Степанов-мл., Сергей Шкода, Анастасия Нечаева
Продолж.
78 мин.
Премьера
2024-10-03 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма-комедия

Еще в кино

Кино
Особенности национальной больницы
Кино
Последний богатырь. Наследие
Кино
Последний день Земли
Кино
Кот-призрак Андзу
Кино
Говорит Земля!
Кино
Вайлет в стране чудес
Кино
Досье «Черная канарейка»
Кино
Замок дьявола