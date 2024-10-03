Особенности национальной больницы

Молодой немец Вернер Мюллер оказывается волонтером в неврологическом отделении обычной петербургской больницы. Иностранца, охваченного порывом помогать всем больным и нуждающимся, ждет долгий и насыщенный день. То и дело попадая в комические ситуации и пробираясь через недоразумения, волонтер открывает для себя все грани русского национального характера.
- Режиссёр
- Станислав Светлов
- Актёры
- Карл Филлип Бенцшавель, Виктория Исакова, Мария Лукьянова, Алексей Розин, Василий Кортуков, Ольга Смирнова, Виктор Бычков, Аркадий Укупник, Анна Алексахина, Олег Гаркуша, Юрий Степанов-мл., Сергей Шкода, Анастасия Нечаева
- Продолж.
- 78 мин.
- Премьера
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2024-10-03 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма-комедия