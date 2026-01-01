«Осенний роман» — это театральное произведение, основанное на шедевре Ивана Бунина «Темные аллеи». Считая это произведение своим лучшим, Бунин мастерски изобразил различные грани любви — от роковой и трагической, до страстной и всепрощающей. Эти глубокие и искренние истории затрагивают самое сердце, вызывая смешанные чувства радости, грусти и восторга.
Режиссёр Кирилл Вытоптов, известный своим сотрудничеством с ведущими театрами России, включая Современник, БДТ, Театр на Малой Бронной, Театр Наций, МХТ и много раз номинированный на премию «Золотая маска», воплощает эти рассказы в живое искусство.
В спектакле заняты:
- Игорь Петренко/Дмитрий Исаев
- Пётр Красилов
- Александр Ратников/Артём Мосин-Щепачёв
- Глафира Тарханова/Илария Лопатина
- Анастасия Стежко/Кристина Бродская
- Кристина Бродская/Глафира Тарханова
- Возраст
- 12+