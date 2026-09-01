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Осень по календарю
17 октября в 12:00
Праздники

Осень по календарю

Рязанская ВДНХ

Осень по календарю. А значит, сезон фестивалей заканчивается.

Но грустить не будем — всё лето на Рязанской ВДНХ было по-настоящему фестивальным: шумели, танцевали, слушали музыку и собирали вокруг сцены сотни рязанцев и гостей города.

Заканчиваем этот яркий марафон фестивалем «Осень по календарю». В программе много танцев от «Танцуйджем», уже традиционные мастер-классы, соревнования по корнхолу и детская анимация.

На сцене запустим особое радио: наш ведущий Николай Фролов будет вести эфир, а диджей 107 ставить треки по заказу слушателей. После них в 17:00 начнёт выступление группа «Стрио», сразу после на сцену выйдет рязанский коллектив «Таймерс», а завершит фестивальный вечер, как и весь сезон, группа «Бюро».

Проводим фестивальное лето вместе — тепло, музыкально и по-осеннему уютно.

Увидимся 17 октября на фестивале «Осень по календарю»

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