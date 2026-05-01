Оркестр при свечах. Аура Шоу. Суперхиты 90-х

Самый смелый музыкальный вечер года от «Аура Шоу»
Оркестр при свечах: «Суперхиты 90-х» — это саундтрек самой яркой и творческой эпохи страны. Фон жизни целого поколения: те самые песни, что звучали на первых школьных дискотеках. Наши музыканты в малиновых смокингах и вечерних платьях берутся за хиты Валерия Меладзе, Комбинации, Шуры, Hi-Fi, Отпетых мошенников, Руки Вверх, Иванушкек International, Короля и Шута, Сектора Газа и других артистов! Мы не пародируем, мы возвышаем эпоху. Нашу эпоху. Превращаем культуру двора и дискотек в высокое искусство камерного зала. Это вечер-объятие, вечер-воспоминание. Наш вечер. В программе:
- Шура — «Отшумели летние дожди»
- Николай Носков — «Это здорово»
- Кино — «Кукушка»
- Король и Шут — «Лесник»
- Иванушки International — «Тополиный пух»
- Комбинация — «American boy»
- Смысловые Галлюцинации — «Вечно молодой»
- Игорь Корнелюк — «Город, которого нет»
- Михей и Джуманджи feat. Инна Стилл — «Туда»
- Чичерина — «Ту-лу-ла»
- Любэ — «Конь»
- Амега — «Лететь»
- Лицей — «Осень»
- Сектор Газа — «Лирика»
- Руки Вверх! — «Крошка моя»
- Валерий Меладзе — «Девушки из высшего общества»
- Леонид Агутин — «Аэропорты»
- Игорь Николаев — «Выпьем за любовь»
- Hi-Fi — «Не дано»
- Кипелов — «Я свободен»
- Отпетые мошенники — «Люби меня, люби»
- Владимир Кузьмин — «Эй, красотка»
- Надежда Кадышева — «Широка Река»
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Живая музыка