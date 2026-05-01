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Оркестр при свечах. Аура Шоу. Суперхиты 90-х
2 августа в 18:00
Концерты

Оркестр при свечах. Аура Шоу. Суперхиты 90-х

МКЦ

Самый смелый музыкальный вечер года от «Аура Шоу»

Оркестр при свечах: «Суперхиты 90-х» — это саундтрек самой яркой и творческой эпохи страны. Фон жизни целого поколения: те самые песни, что звучали на первых школьных дискотеках. Наши музыканты в малиновых смокингах и вечерних платьях берутся за хиты Валерия Меладзе, Комбинации, Шуры, Hi-Fi, Отпетых мошенников, Руки Вверх, Иванушкек International, Короля и Шута, Сектора Газа и других артистов! Мы не пародируем, мы возвышаем эпоху. Нашу эпоху. Превращаем культуру двора и дискотек в высокое искусство камерного зала. Это вечер-объятие, вечер-воспоминание. Наш вечер. В программе:

  • Шура — «Отшумели летние дожди»
  • Николай Носков — «Это здорово»
  • Кино — «Кукушка»
  • Король и Шут — «Лесник»
  • Иванушки International — «Тополиный пух»
  • Комбинация — «American boy»
  • Смысловые Галлюцинации — «Вечно молодой»
  • Игорь Корнелюк — «Город, которого нет»
  • Михей и Джуманджи feat. Инна Стилл — «Туда»
  • Чичерина — «Ту-лу-ла»
  • Любэ — «Конь»
  • Амега — «Лететь»
  • Лицей — «Осень»
  • Сектор Газа — «Лирика»
  • Руки Вверх! — «Крошка моя»
  • Валерий Меладзе — «Девушки из высшего общества»
  • Леонид Агутин — «Аэропорты»
  • Игорь Николаев — «Выпьем за любовь»
  • Hi-Fi — «Не дано»
  • Кипелов — «Я свободен»
  • Отпетые мошенники — «Люби меня, люби»
  • Владимир Кузьмин — «Эй, красотка»
  • Надежда Кадышева — «Широка Река»

Возраст
6+
Жанры
Живая музыка