Оркестр при свечах. Аура Шоу. Суперхиты 90-х

Самый смелый музыкальный вечер года от «Аура Шоу»

Оркестр при свечах: «Суперхиты 90-х» — это саундтрек самой яркой и творческой эпохи страны. Фон жизни целого поколения: те самые песни, что звучали на первых школьных дискотеках. Наши музыканты в малиновых смокингах и вечерних платьях берутся за хиты Валерия Меладзе, Комбинации, Шуры, Hi-Fi, Отпетых мошенников, Руки Вверх, Иванушкек International, Короля и Шута, Сектора Газа и других артистов! Мы не пародируем, мы возвышаем эпоху. Нашу эпоху. Превращаем культуру двора и дискотек в высокое искусство камерного зала. Это вечер-объятие, вечер-воспоминание. Наш вечер. В программе: