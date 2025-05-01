Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 09
28°
Втр, 10
19°
Срд, 11
20°
ЦБ USD 79.17 0.04 07/06
ЦБ EUR 90.4 -0.26 07/06
Нал. USD 80.50 / 80.00 09/06 16:56
Нал. EUR 91.66 / 92.20 09/06 16:56
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
14 474
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
24 419
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
24 807
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
32 760
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Оркестр CAGMO — Симфония Король и Шут
29 июня в 18:00
Концерты

Оркестр CAGMO — Симфония Король и Шут

МКЦ

CAGMO представляет новую объединенную программу, дающую уникальную возможность услышать сразу все фантастические баллады легендарной панк-рок группы «Король и Шут» в исполнении струнного оркестра и хора.

Оркестровое звучание композиций оживит фантастические сюжеты песен и позволит окунуться в атмосферу «страшных сказок» и лирических баллад.

В программу концерта входят все песни из предыдущих двух программ, включая «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и многие другие хиты, ставшие классикой русского рока.

Возраст
6+