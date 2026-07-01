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Оркестр CAGMO. Симфония Экспедиция 33
17 сентября в 19:00
Концерты

Оркестр CAGMO. Симфония Экспедиция 33

МКЦ

CAGMO представляет новую концертную программу по одной из самых популярных игр 2025 года — «Симфония Expedition 33» в исполнении симфонического оркестра и хора CAGMO. Clair Obscur: Expedition 33 — самая обсуждаемая RPG 2025 года. Сразу после выхода игра получила высочайшие оценки критиков и любовь игроков по всему миру за глубокий сюжет, оригинальный геймплей и трогающую до глубины души музыку. Саундтрек Expedition 33 — настоящая музыкальная сенсация, покорившая чарты и собравшая миллионы прослушиваний. На концерте прозвучат уникальные симфонические аранжировки, которые позволят пережить все ключевые моменты экспедиции героев. Приглашаем вас погрузиться в атмосферу Clair Obscur: Expedition 33 вместе с оркестром CAGMO.

Возраст
6+
Жанры
Классическая музыка