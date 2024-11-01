20 лет пиратский фрегат «Оргии Праведников» бороздит просторы сознания неравнодушных к музыке современников, 20 лет их творчество удивляет и потрясает, вызывает яростное отторжение одних и почти религиозную преданность других.

Весь объем человеческой культуры — материал для построения их фантастических композиций, тысячи поклонников по всей стране, среди которых доктора философии и выпускники консерваторий, богословы и политики.

Поистине, «Оргия Праведников» это больше, чем музыка — это воплощённый в музыке внутренний взрыв, меняющий человека навсегда!

Дата: 15 декабря, воскресенье.

Место традиционное: кафе-клуб Старый парк

Состав тоже очень подходящий для зала: акустическое трио.

Будет не только музыка, но и записки, общение с залом и прочее единение. Все как мы любим!