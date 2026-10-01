Операция Пластилин ворвётся в ваш город с новой программой «Радости». Впервые вживую сыграем песни с нового EP и не забудем главные треки, без которых уже нельзя представить выступления группы. Захватим с собой всё, за что вы любите концерты Операции Пластилин — хор из сотен голосов, слэм, танцы до талого и возможность на несколько часов забыть обо всём, что осталось за пределами танцпола. Будем кричать, прыгать, обниматься и заводить безумный сёркл-пит. Будем петь так громко, чтобы сорвать голос, и танцевать так яростно, чтобы наутро болело всё тело. Два часа эйфории и терапии. Операция Пластилин — «Радости». Откроем новую главу в истории группы вместе!