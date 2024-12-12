Операция «Кровавая охота»

Команда подготовленных бойцов отправляется спасти пропавших товарищей на затерянный в Тихом океане остров, где происходит нечто необъяснимое. Золото, охраняемое оборотнями, и адская мясорубка — вот, что их ждет. Выживет ли кто-то из них?