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Операция «Кровавая охота»
Кино

Операция «Кровавая охота»

Команда подготовленных бойцов отправляется спасти пропавших товарищей на затерянный в Тихом океане остров, где происходит нечто необъяснимое. Золото, охраняемое оборотнями, и адская мясорубка — вот, что их ждет. Выживет ли кто-то из них?

Режиссёр
Луис Мандилор
Актёры
Куинтон Джексон, Луис Мандилор, Джонатан Рис-Майерс, Соня Кулинг, Майлс Клохесси, Гэри Кейрнс, Питер Добсон, Эйнар Харальдссон, Майкл Марч, Рок Монако, Эмма Лунд
Продолж.
93 мин.
Премьера
2024-12-12 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Приключение, Триллер, Фильм ужасов

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