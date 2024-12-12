Операция «Кровавая охота»

Команда подготовленных бойцов отправляется спасти пропавших товарищей на затерянный в Тихом океане остров, где происходит нечто необъяснимое. Золото, охраняемое оборотнями, и адская мясорубка — вот, что их ждет. Выживет ли кто-то из них?
- Режиссёр
- Луис Мандилор
- Актёры
- Куинтон Джексон, Луис Мандилор, Джонатан Рис-Майерс, Соня Кулинг, Майлс Клохесси, Гэри Кейрнс, Питер Добсон, Эйнар Харальдссон, Майкл Марч, Рок Монако, Эмма Лунд
- Продолж.
- 93 мин.
- Премьера
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2024-12-12 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Приключение, Триллер, Фильм ужасов