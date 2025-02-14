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Опасный холостяк
14 февраля 2025 в 19:00
Театр

Опасный холостяк

МКЦ

Ему много лет. Она тоже не совсем юная. Он — музыкант. Она поет. Между ними 30 лет совместной работы. И вот очередная репетиция певицы и ее бессменного аккомпаниатора, по его задумке, должна стать идеальным свиданием, но что-то пошло не так…

В одном сюжете переплетены воспоминания, фантазии, интриги, разочарования, абсолютная искренность, сочетающаяся с не вполне адекватным поведением героев. Все это приправлено искрометным юмором, хорошей музыкой, неожиданным поворотом событий и совершенно обескураживающим финалом. И да, конечно, это все про любовь. А поскольку герои уже давно не молоды, то любовь для них дело рискованное и даже опасное… Актерский состав: Галина Данилова, Эдуард Радзюкевич.

Актёры
Галина Данилова, Эдуард Радзюкевич
Возраст
16+
Жанры
Комедия