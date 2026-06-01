Оно приходит снизу

Изабель, одинокая мать, с трудом верит своей удаче: она въезжает с детьми в престижный жилой комплекс с удивительно низкой арендной платой. Но очень быстро эйфория сменяется леденящей тревогой — она замечает пугающие странности, происходящие в доме. С каждым днем паранойя сгущается, а Изабель все отчетливее ощущает: под полом ее квартиры скрывается нечто зловещее.