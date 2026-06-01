Оно приходит снизу

Изабель, одинокая мать, с трудом верит своей удаче: она въезжает с детьми в престижный жилой комплекс с удивительно низкой арендной платой. Но очень быстро эйфория сменяется леденящей тревогой — она замечает пугающие странности, происходящие в доме. С каждым днем паранойя сгущается, а Изабель все отчетливее ощущает: под полом ее квартиры скрывается нечто зловещее.
- Страна
- Аргентина, Испания
- Режиссёр
- Кристиан Бернард
- Актёры
- Марибель Верду, София Отеро, Эрик Пробанса, Урко Оласабаль, Марсело Гальван
- Продолж.
- 94 мин.
- Премьера
-
2 июля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов