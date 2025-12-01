Оно. Первое пришествие

Молодая девушка с друзьями отправляется в уединенное место в надежде получить излечение от преследующей ее болезни. Но поездка превращается в кошмар, когда она сталкивается со зловещим духом, решившим использовать ее тело и разум как сосуд для своих разрушительных планов.
- Режиссёр
- Дэниел Дж.Филлипс
- Актёры
- Джон Ким, Элизабет Каллен, Миа Чаллис, Женевьева Муй, Дэвид Уилсон, Бенн Уэлфорд, Робин Голдсуорси
- Продолж.
- 95 мин.
- Премьера
-
1 января 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов