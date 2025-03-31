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Оно. Новая глава
Кино

Оно. Новая глава

Психиатр Синтия Уинстоун обладает уникальным даром проникать в чужое подсознание. На пороге ее дома появляется перепуганная девушка Райли, утверждающая, что ее преследует злобная сущность. Заглянув в ее разум, Синтия понимает, что тварь, мучающая девочку, очень сильна и голодна, и схватка с ней грозит опасностью не только Райли. Нечто древнее и злобное затаилось в глубинах человеческой психики, готовое вырваться наружу и поглотить все на своем пути.

Режиссёр
Чад Арчибальд
Актёры
Эшли Грин, Шон Эшмор, Элли О'Брайен, Марк Тейлор, Джуно Ринальди, Кристина Бет Хьюз, Лори Мердок, Иди Мерфи, Скотт Бейкер
Премьера
2025-04-24 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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