Оно. Ночной кошмар

После переезда Сара снова начинает видеть кошмары родом из детства. В страшных снах ей являлось ОНО — нечто неописуемое и жуткое. Когда страшные сны Сары начинают прорываться в реальность и угрожать ее сыну, она понимает, что нужно разгадать тайну прошлого, погрузившись в ночной кошмар.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Брэндон Оман
- Актёры
- Хейден Панеттьери, Джастин Чатвин, Беверли Д'Анджело, Миша Бартон, Лори Тан Чинн, Эрик Лютс, Кеа Хо, Лэрд ЛаКост, Коринна Суини, Кэти Сальводон, Джин Данте, Том ДеНуччи
- Продолж.
- 89 мин.
- Премьера
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18 июня 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов