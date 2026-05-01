Оно. Ночной кошмар

После переезда Сара снова начинает видеть кошмары родом из детства. В страшных снах ей являлось ОНО — нечто неописуемое и жуткое. Когда страшные сны Сары начинают прорываться в реальность и угрожать ее сыну, она понимает, что нужно разгадать тайну прошлого, погрузившись в ночной кошмар.