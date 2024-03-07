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Онегин

Евгений Онегин живет на широкую ногу: балы, приемы, театральные премьеры и прочие развлечения, которые может предложить молодому человеку столица. Но светская жизнь давно утомила его, потому известие о болезни живущего в деревне дяди он воспринимает как возможность сбежать от опостылевшего света. Однако добравшись до имения, Онегин узнает о кончине родственника, что, впрочем, не сильно расстраивает Евгения. Его финансовые дела весьма печальны, а дядя богат, и других наследников у него нет. Онегин запирается в имении, сторонится соседей, которые очень скоро начинают называть его между собой чудаком. В бесцельном одиночестве Евгений живет до тех пор, пока в соседнем имении не объявляется вернувшийся из-за границы хозяин — юный, восторженный, еще не пресыщенный жизнью Ленский, который знакомит Евгения с сестрами Татьяной и Ольгой Лариными…

Режиссёр
Сарик Андреасян
Актёры
Виктор Добронравов, Денис Прытков, Елизавета Моряк, Татьяна Сабинова, Алена Хмельницкая, Алексей Гришин, Татьяна Лютаева, Владимир Вдовиченков, Ольга Тумайкина, Александр Яцко, Олег Каменщиков, Сергей Степин, Светлана Немоляева, Марк Андреасян, Карэн Бадалов, Денис Давыдов
Премьера
2024-03-07 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мелодрама, Экранная адаптация

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