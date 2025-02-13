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ON и Она

Ксения — талантливый разработчик. Но она терпит неудачу во время презентации проекта и решает поехать отдохнуть, арендовав на время отпуска дом на океане. Дом оснащен искусственным интеллектом по имени Маркус. Он удовлетворит любое желание гостя, сделает все для комфортного пребывания. С первой чашки кофе Маркус поражает Ксению своим интеллектом и остроумием. Он предугадывает все ее желания — от вина до музыки перед сном. В первый раз в жизни Ксения чувствует себя центром внимания. На следующий день Ксения собирается выйти из дома, но оказывается, что она заперта. Маркус заявляет, что действует в интересах Ксении, ведь он досконально знает ее, и все, что ей нужно, она получит внутри дома. Когда Ксения пытается настоять, что хочет сама решать, что ей лучше, Маркус в момент превращается из идеального собеседника и комфортного дома в высокотехнологичную тюрьму с гаджетами-надзирателями.

Режиссёр
Евгений Корчагин
Актёры
Юлия Пересильд, Алексей Широчкин, Игорь Чернявый, Никита Буреев
Премьера
2025-02-13 00:00:00 в России
Возраст
0+
Жанры
Научная фантастика, Драма

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