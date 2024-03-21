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Омен. Непорочная

Церковь знала лишь один случай непорочного зачатия, но похоже, что Сесилия, новая монашка в таинственном итальянском монастыре, стала второй девой, которая вынашивает ребенка. Местные монахи объявили о чуде, но никто точно не знает, кого на самом деле носит под сердцем девушка — нового спасителя или того, кто погрузит этот мир в вечную тьму.

Режиссёр
Майкл Мохан
Актёры
Сидни Суини, Симона Табаско, Альваро Морте, Бенедетта Поркароли, Джорджо Коланджели, Дора Романо, Джампьеро Юдика
Продолж.
89 мин.
Премьера
2024-03-21 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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