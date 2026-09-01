Ольга Чикина и Кирилл Комаров

25 октября (воскресенье) в клубе Старый Парк" выступят Оля Чикина и Кирилл Комаров.

Будут два отделения — для каждого музыканта. Также они исполнят несколько совместных песен.

Оля Чикина — сочинительница песен «новой волны», поёт и играет на стыке жанров АП, блюза, рока, городского романса, французского шансона и кабаре. Поднимает настроение, освежает сознание, укрепляет дух. Белый и рыжий клоун одновременно. Песням Ольги присущи целомудренный идеализм, ирония и высокая философская стихия.

Кирилл Комаров — человек-«космос», вместе с которым на каждом выступлении можно отправиться в необычное звуковое и смысловое путешествие. Слушатели никогда не знают, куда оно их приведёт, но в процессе снова и снова делают новые открытия, не только эстетические, но и философские.