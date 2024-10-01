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Олег Медведев
31 октября в 19:30
Концерты

Олег Медведев

Старый парк

31 октября (четверг) в Рязани после долгого перерыва наконец выступит Олег Медведев.

К нему очень не хочется применять затертых определений «бард» и «автор-исполнитель». Потому напишем, что Олег — это поющий поэт из Иркутска и, наверное, самый яркий представитель «новой волны» авторской песни. Но в то же время стоящий совершенно в стороне от так называемого КСП.

Мы знаем его по таким песням, как «Марш небесных связистов», «Не заходи за черту», «Солнце», «Вальс гемоглобин», «Корабельный кот»…

Он выступает с гитарой и продолжает дело Окуджавы и других классиков направления. Но в то же время раздвигает границы этого жанра, вносит в него свои образы и символы, особую романтику и сюжеты, от которых становится тепло и уютно на душе.

Как написал кто-то из критиков: «Творчество Медведева — убедительное подтверждение того, что небо на связь действительно выходит».

Возраст
16+