Оксана Ковалевская «Kraski»

Оксана Ковалевская выступит с хитовой праздничной программой в баре Руки Вверх! На концерте прозвучат все любимые хиты: «Сегодня к маме я приехала домой», «Он не знает ничего», «А вы не трогайте меня», «Старший брат», «Оранжевое солнце», «Я люблю тебя, Сергей» и другие популярные песни. Отличный способ отметить праздник — подарить себе кусочек радости и много ностальгии! Сбор гостей за час до начала концерта. Рекомендуем приходить к началу запуска, чтобы занять самые лучшие места у сцены и сделать заказы за ваши столики. Если у вас есть вопросы по рассадке, позвоните нам +7 (911) 168-94-55 (13:00-23:00 по МСК).