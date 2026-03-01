Оки связующая нить

8 апреля в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка, которая представит живописные работы художников разных лет, писавших на берегах реки Оки.

Центральное место на выставке займут пейзажи Василия Поленова и Марии Якунчиковой из собрания Государственного музея-заповедника В.Д. Поленова.

Впервые увидев Оку из окна поезда в 1887 году, Поленов навсегда попал под обаяние одной из красивейших рек в России. Он писал: «Красивые места на Оке под Серпуховым и дальше — вверх по течению. Вот где бы нам поселиться».

Продолжили традицию русской пейзажной школы живописи следующие поколения художников — Василий Бакшеев, Георгий Ряжский, Порфирий Крылов, Алексей Грицай, Григорий Шегаль.

Выставку дополнит пейзажная живопись Георгия Вагнера, Александра Киселева-Камского, Александра Орлова, Юрия Побережниченко, Якова Калиниченко из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.