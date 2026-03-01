Охота за тенью

После серии дерзких ограблений полиция Макао вынуждена обратиться к легендарному мастеру слежки. Опытный эксперт формирует элитный отряд новобранцев для охоты за бандой загадочного гения по прозвищу Тень, но розыскная операция превращается в смертельную игру силы и разума.
- Режиссёр
- Ларри Ян
- Актёры
- Джеки Чан, Чжан Цзыфэн, Тони Люн Кафай, ЦыШа, Вэнь Цзюньхуэй, Линь Цюнань, Ван Чжэньвэй, Ли Чжэкунь, Чжоу Чжэнцзе, Ван Цзыи, Лан Юэтин
- Продолж.
- 141 мин.
- Премьера
-
12 марта 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Драма, Криминал