Итоги года
В Рязани начали играть в падел. Почему этот вид спорта так популярен?
В конце 2025 года открылся падел-центр на территории ДД...
6 часов назад
373
Все пути пересекутся в «Аммоните». Что придумал «Зеленый сад» для удоб...
Современный ритм жизни диктует новые правила урбанистик...
9 часов назад
266
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
Вчера 13:30
396
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
Вчера 11:00
310
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Охота за тенью
Кино

Охота за тенью

После серии дерзких ограблений полиция Макао вынуждена обратиться к легендарному мастеру слежки. Опытный эксперт формирует элитный отряд новобранцев для охоты за бандой загадочного гения по прозвищу Тень, но розыскная операция превращается в смертельную игру силы и разума.

Режиссёр
Ларри Ян
Актёры
Джеки Чан, Чжан Цзыфэн, Тони Люн Кафай, ЦыШа, Вэнь Цзюньхуэй, Линь Цюнань, Ван Чжэньвэй, Ли Чжэкунь, Чжоу Чжэнцзе, Ван Цзыи, Лан Юэтин
Продолж.
141 мин.
Премьера
12 марта 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер, Драма, Криминал

