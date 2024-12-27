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Охота на воров-2: Пантера

Большой Ник возвращается на охоту. В этот раз его цель находится в Европе: Донни теперь крутится в коварном и непредсказуемом мире воров драгоценностей и связан со знаменитой мафией «Пантера», с которой планирует грандиозное ограбление крупнейшей в мире алмазной биржи.

Режиссёр
Кристиан Гьюдгэст
Актёры
Джерард Батлер, Джордан Бриджес, Эвин Ахмад, О'Ши Джексон-мл., Майкл Биспинг, Свен Теммел, Сальваторе Эспозито, Орли Шука, Велибор Топиц, Ясен Затес Атур, Дино Келли, Рико Верхувен, Кристиан Солимено, Бирол Таркан Йылдыз, Назмие Орал, Боб Дженнингс, Антонио Бусторфф
Продолж.
130 мин.
Премьера
2025-01-09 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер, Драма, Криминал

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Охота на воров-2: Пантера