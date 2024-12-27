Охота на воров-2: Пантера

Большой Ник возвращается на охоту. В этот раз его цель находится в Европе: Донни теперь крутится в коварном и непредсказуемом мире воров драгоценностей и связан со знаменитой мафией «Пантера», с которой планирует грандиозное ограбление крупнейшей в мире алмазной биржи.
- Режиссёр
- Кристиан Гьюдгэст
- Актёры
- Джерард Батлер, Джордан Бриджес, Эвин Ахмад, О'Ши Джексон-мл., Майкл Биспинг, Свен Теммел, Сальваторе Эспозито, Орли Шука, Велибор Топиц, Ясен Затес Атур, Дино Келли, Рико Верхувен, Кристиан Солимено, Бирол Таркан Йылдыз, Назмие Орал, Боб Дженнингс, Антонио Бусторфф
- Продолж.
- 130 мин.
- Премьера
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2025-01-09 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Драма, Криминал