Охота на воров-2: Пантера

Большой Ник возвращается на охоту. В этот раз его цель находится в Европе: Донни теперь крутится в коварном и непредсказуемом мире воров драгоценностей и связан со знаменитой мафией «Пантера», с которой планирует грандиозное ограбление крупнейшей в мире алмазной биржи.