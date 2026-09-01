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Охота на императора

Пять Звезд Марко Молл

12:30
16:40
18:50
20:50
21:00

Формула Кино Виктория Плаза

12:20
14:45
19:50

Люксор Круиз

09:40
11:40
11:50
16:30
18:30
20:50

Киномакс Премьер

10:20
12:30
14:50
19:50

Кинолюкс Барс

13:50
18:05
20:25
22:00

Кинолюкс Малина

10:40
18:35
20:55

Пять Звезд Марко Молл

12:30
16:40
18:50
20:50
21:00

Формула Кино Виктория Плаза

00:20
12:20
14:45
19:50

Люксор Круиз

09:40
11:40
11:50
16:30
18:30
20:50

Киномакс Премьер

10:20
12:30
14:50
19:50

Кинолюкс Барс

13:50
18:05
20:25
22:00

Кинолюкс Малина

10:40
18:35
20:55

Пять Звезд Марко Молл

12:30
16:40
18:50
20:50
21:00

Люксор Круиз

09:40
11:40
11:50
16:30
18:30
20:50

Киномакс Премьер

10:20
12:30
14:50
19:50

Кинолюкс Барс

13:50
18:05
20:25
22:00

Формула Кино Виктория Плаза

00:20
12:30
20:00
22:30

Кинолюкс Малина

10:40
18:35
20:55

Пять Звезд Марко Молл

12:30
16:40
18:50
20:50
21:00

Люксор Круиз

09:40
11:40
11:50
16:30
18:30
20:50

Киномакс Премьер

10:20
12:30
14:50
19:50

Кинолюкс Барс

13:50
18:05
20:25
22:00

Формула Кино Виктория Плаза

12:20
14:45
15:40
19:50

Кинолюкс Малина

10:40
18:35
20:55

Адъютант Наполеона Мишель Клеман идет на Москву еще и с личной целью — отомстить за дальнего русского предка, которого царь Василий Третий запер в Кремлевской башне и заморил голодом. Он ненавидит русских, считает их варварами… В Кремле он сталкивается с несколькими оставшимися монахами Чудова монастыря, которые решили… убить антихриста, то есть самого Наполеона. К ним присоединяется проникшая в Кремль юная девушка Мария, одержимая местью за погибшего брата. Она влюбляет в себя Мишеля Клемана, который не подозревает о ее истинных намерениях.

Страна
Россия
Режиссёр
Алексей Пиманов
Актёры
Станислав Бондаренко, Милана Бру, Иван Шибанов, Павел Крайнов, Виктор Сухоруков, Алексей Чадов, Станислав Дужников, Владислав Тирон, Денис Шац, Валентин Смирнитский, Виталий Крылов, Алексей Барынин, Рамиль Мубинов, Евгений Лупырь
Продолж.
90 мин.
Премьера
10 сентября 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Исторический фильм, Драма

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