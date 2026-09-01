Охота на императора

Адъютант Наполеона Мишель Клеман идет на Москву еще и с личной целью — отомстить за дальнего русского предка, которого царь Василий Третий запер в Кремлевской башне и заморил голодом. Он ненавидит русских, считает их варварами… В Кремле он сталкивается с несколькими оставшимися монахами Чудова монастыря, которые решили… убить антихриста, то есть самого Наполеона. К ним присоединяется проникшая в Кремль юная девушка Мария, одержимая местью за погибшего брата. Она влюбляет в себя Мишеля Клемана, который не подозревает о ее истинных намерениях.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Алексей Пиманов
- Актёры
- Станислав Бондаренко, Милана Бру, Иван Шибанов, Павел Крайнов, Виктор Сухоруков, Алексей Чадов, Станислав Дужников, Владислав Тирон, Денис Шац, Валентин Смирнитский, Виталий Крылов, Алексей Барынин, Рамиль Мубинов, Евгений Лупырь
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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10 сентября 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Исторический фильм, Драма